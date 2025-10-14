来年のワールドカップ開催国、メキシコとアメリカを相手に1分1敗に終わったアメリカ遠征を経て、迎えた日本代表の10月シリーズ。1試合目は、南米予選6位で4大会ぶりのワールドカップ出場を決めたパラグアイを相手に、2-2という結果に終わった。現在の基本システムである3-4-2-1をベースに、開始から持ち前の積極的な守備で主導権を握ろうとした森保一監督の日本代表。しかし、堅守が武器のパラグアイはやりたいことをなかなかやら