「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。13日のテーマは、「閉幕後も楽しめる“アフター万博”に注目」です。■きょう閉幕約半年間を振り返り13日、大阪・関西万博がついに閉幕しました。行けた人も行きたかったけど行けなかった人もいたと思いますが、閉幕しても“アフター万博”をまだ楽しむことができます。13日も朝からたくさんの人が万博会場に詰めかけました。ミャク