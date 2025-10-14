フランスで大統領選の際、不正な選挙資金の提供を持ちかけたとして有罪判決を受けたサルコジ元大統領が、今月21日にも刑務所に収監されると地元メディアが報じました。サルコジ元大統領は、自身が当選した2007年の大統領選挙をめぐり側近らと共謀して、当時、リビアのカダフィ大佐側に不正な選挙資金の提供を持ちかけた罪で、先月、禁錮5年の有罪判決を受けていました。フランスメディアによりますと、サルコジ氏は13日、パリの裁