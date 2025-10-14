アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザの和平実現に向けて20か国以上が参加する首脳会議を開き、自らが主導する和平計画への協力を訴えました。アメリカトランプ大統領「ついに中東に平和が訪れた。“中東の平和”とはとても簡単な言葉で、長年耳にしてきたが、誰も実現できると思ってこなかった。しかし今や現実になった」13日に開かれたガザの和平実現に向けた首脳会議は、トランプ大統領とエジプトのシシ大統領が