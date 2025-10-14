公明党が連立から離脱したことで、首相指名選挙をめぐる動きが活発化しています。こうしたなか、「news zero」の藤井貴彦キャスターは、その公明党の斉藤代表にインタビューしました。■首相指名選挙、誰に投票？――公明党が連立から離脱したことで誰が首相になるかわからないような不透明な状況になりました。ここまで大きな政局になるということは、想定していたのでしょうか？斉藤代表「連立から離脱するということは、大きな