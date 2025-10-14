きょうは、前線の影響で西日本や東日本を中心に雨の範囲が広がるでしょう。午後は日本海側を中心に激しい雨の降る所もあり、夕方以降は太平洋側も雨の所が多くなりそうです。日本海から前線がのびてきて、雨の範囲が広がっていきます。東海では朝から弱い雨の降る所もあるでしょう。九州北部から北陸にかけての日本海側では、日中は次第に雨の範囲が広がっていき、午後は雨脚の強まる所もありそうです。東北南部や関東、東海も夕方