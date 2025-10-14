10月19日（日）京都競馬場で行われる、第30回秋華賞（G1・3歳オープン・牝・芝2000m）の登録馬は下記の通り。牝馬三冠の最終戦。桜花賞馬エンブロイダリー、前哨戦を快勝したオークス馬カムニャックなど春のクラシックホースが名を連ねる。【ローズS】オークス馬の貫禄！カムニャックが秋初戦を快勝22頭がエントリーインヴォーグ55.0ヴーレヴー55.0エリカエクスプレス55.0エンブロイダリー55.0カネラフィーナ55.0カム