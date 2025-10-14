10月18日（土）東京競馬場で行われる、第28回富士ステークス（G3・3歳上オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。マイルチャンピオンシップへ向けた前哨戦。春の安田記念を勝利したジャンタルマンタル、ドバイターフを制したソウルラッシュなど好メンバーが名を連ねる。【安田記念】ジャンタルマンタルがG1・3勝目…ソウルラッシュは3着まで15頭がエントリーウォーターリヒト57.0ウンブライル55.0ガイアフォース57.0キー