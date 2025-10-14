10月13日、盛岡競馬場で行われた交流G1・南部杯（ダ1600m）は、4番人気のウィルソンテソーロが快勝。サウジ、ドバイなど様々な地域で走った経験豊富な同馬が貫禄の勝利を飾った。2着には初ダート参戦となったシックスペンスが好位から粘り込んだ。1番人気のサンライズジパングは追走いまひとつで、直線もジリジリとした伸びにとどまり4着までだった。1着ウィルソンテソーロ高木登調教師「2000mがメインでしたが、距離をごまか