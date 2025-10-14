岩手県競馬組合は、10月13日（祝月）に盛岡競馬場で開催された第9回盛岡競馬第2日（第38回マイルチャンピオンシップ南部杯（Jpn1）を含む）において、岩手競馬の発売成績レコード（JBC開催分を除く）が更新されたことを発表した。【南部杯】ウィルソンテソーロが突き抜ける…初ダート・シックスペンスは2着1競走、1日の発売ともにレコード当日の第12競走「第38回マイルチャンピオンシップ南部杯（Jpn1）」の1競走発売金額は23