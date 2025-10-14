10月13日、佐賀競馬場で行われた6R・ネクストスター佐賀（2歳・ダ1400m）は、渡邊竜也騎乗の3番人気、サキドリトッケン（牝2・佐賀・真島元徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にプレアレジェンド（牡2・佐賀・三小田幸）、3着にカシノアミュレット（せん2・佐賀・手島勝利）が入った。勝ちタイムは1:30.1（良）。1番人気で下原理騎乗、トレアドール（牡2・佐賀・真島正徳）は5着、2番人気で山口勲騎乗、トリトンテソーロ（牡2・佐