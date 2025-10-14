▲写真左から、関口メンディー、木村多江、唐沢寿明、倉科カナ、犬飼貴丈、阿久津仁愛ドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時）の記者会見が行われ、主演の唐沢寿明をはじめ、倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛、木村多江が登壇。ドラマのテーマになぞらえ、それぞれの人生観を明かした。【動画】唐沢寿明主演！ドラマ9「コーチ」ティザー唐沢が"コーチング料"を請求!?さまざまな悩みを抱える若手刑事たちが、警視庁人事