◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都・芝１４００メートル、良）第６８回スワンＳ・Ｇ２は１３日、京都競馬場で行われ、５番人気のオフトレイル（菅原明）が後方から鋭く差し切り、１分１８秒９のコースレコードで重賞２勝目を挙げた。優先出走権を取ったマイルＣＳ（１１月２３日、京都）でＧ１初制覇を目指す。ため込んだエネルギーを、一気に解き放った。１１番手を追走していたオフトレイルは抜群の手応えで直線