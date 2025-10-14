大阪・関西万博は、2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪府大阪市此花区の夢洲で開催されました。テーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」158の国・地域と7つの国際機関、13の民間パビリオンが参加。世界各国から、たくさんの国や地域の方が大阪夢洲へ集まり、世界中の人々が繋がり、たくさんの交流の場となりました。世界最大の木造建築「大屋根リング」や、斬新で美しいデザインのパビリオンが並ぶ会場は、歩