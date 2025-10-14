イスラム組織ハマスは13日、パレスチナ自治区ガザで拘束していた人質のうち生存している20人全員を解放しました。今後はハマスの武装解除などが焦点となります。テルアビブ市民：素晴らしい奇跡だ。毎分心から感謝し、戻ってきた人の回復を願っている。ハマスから解放された人質20人は健康診断を受けた後、家族と約2年ぶりの再会を果たしました。また、死亡した人質28人のうち、ハマスは4人の遺体を返還し、残る遺体についても返還