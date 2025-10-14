私はミズキ。家族は夫ヒロヤと、大学3年生の息子トオル、そして高校2年生の娘ハナミです。ある日私が仕事から帰ると、トオルが部屋に友だちを招いていました。そのもてなし方をめぐって、私はトオルや夫から責められます。母親ならなんでもしてあげなきゃいけないのでしょうか？そのときハナミが話に割って入ってきました。そしてトオルには「お子ちゃま気分で甘えすぎ」、夫には「親としてやってあげろと言うなら自分がすべき」