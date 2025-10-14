西九州新幹線の全線整備が地域にもたらす効果を話し合うシンポジウムが長崎県諫早市であり、有効性を指摘する声が上がった。シンポは9日開催。県立大教授を務めたエコノミストの鳥丸聡氏が基調講演した。以前、九州新幹線利用者にアンケートをした際、介護や通塾、飲食会参加など意外な利用目的があったことを挙げ、「ビジネス、観光、帰省以外の利用で新幹線の『マイレール化』が進んでいる」と指摘。フル規格化により「広