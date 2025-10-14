第38回壱岐の島新春マラソン大会（実行委員会主催、西日本新聞社共催）が来年1月11日、長崎県壱岐市芦辺町の市ふれあい広場を発着点に開かれる。ハーフマラソンなど海沿いを中心に走る7コースで開催。ゲストランナー（5キロ）にタレントの森脇健児さんを迎える。コースは、ハーフマラソン（中学生以上）▽10キロ（同）▽5キロ（同）▽2キロ（小学5、6年）▽1・5キロ（同4年）▽1キロファミリー（同1〜3年と保護者）▽800メート