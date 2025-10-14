長崎大環境科学部の深見聡准教授（50）が、持続可能な観光に焦点を当てた著書「観光と地域2現場にまなぶ観光のかたち」を南方新社から出版した。2018年にユネスコの世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」や、21年に世界自然遺産となった奄美大島（鹿児島県）の現状と課題などを踏まえ、地域に根差した観光の在り方について考察している。深見准教授は鹿児島市出身で、観光学が専門。19年に屋