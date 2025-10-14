楽しみながら健康と共生社会について考える「みんなの健幸・福祉のつどい」（福岡県飯塚市、市社会福祉協議会、飯塚医師会、西日本新聞社主催）が13日、飯塚市鯰田の市総合体育館と隣接する市民公園運動広場で開かれた。参加者はステージイベントを通じて多様性を学び、各種健診で自身の体と向き合った。会場では企業や社会福祉関係の団体などが約90ブースを構え、血管年齢測定や脳波計測、がん検診を受ける市民でにぎわった。