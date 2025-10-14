佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、市民団体「狭山問題を考える佐賀住民の会」（藤岡直登会長）は8日、県警に第三者委員会での調査などを求める要請文を提出した。団体は1963年に埼玉県狭山市で女子高生が殺害された狭山事件で、無期懲役が確定し、仮釈放後に裁判のやり直し（再審）を求めながら今年3月に亡くなった石川一雄さんの冤罪（えんざい）を訴え、佐賀県内で活動する。会員は約80人