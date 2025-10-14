「ここはおやじの店やけんですね。自分が継いでから、何も変えてないです」長崎県佐世保市の中心部、四ケ町商店街と国道35号に挟まれた路地。「くわ焼きの店たこ政」の2代目・石井俊助さん（40）は、父の故義矩（よしのり）さんの味を変えていない。カウンターや座敷の構え、食材を仕入れる方法も。命とも言える鉄板は、手入れをしながら店とともに年輪を重ねてきた。「おやじの味が好きで来てくれよったんやから、そこを