地図情報大手のゼンリン（北九州市戸畑区）が、小倉城（小倉北区）とコラボしたポップアップストアを城内に開設し、限定のオリジナルグッズなど約300種の商品を販売している。小倉城天守閣5階を会場に、城と周辺の地図をあしらったヒノキマグネットや小倉の街を古地図風に描いたハンカチに加え、同社が手がける地図をデザインしたハンカチやトートバッグなども販売。昭和初期に小倉を描いた名所図絵の解説展示もしている。企