冬の渡り鳥・ミヤコドリが、福岡市東区の和白干潟に飛来し、浅瀬で餌をついばんでいる。ミヤコドリは体長約45センチで、モノトーンの胴体と赤いくちばしを持つ。ロシア・カムチャツカ半島などから飛来し、秋から春にかけて日本などで過ごす。市民団体「和白干潟を守る会」の山本廣子代表によると、同干潟では8月下旬から飛来し始め、今月11日時点では昨季の37羽に迫る36羽を確認した。山本代表は「今の時季だけのかわいら