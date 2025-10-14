旧国鉄時代から長年活躍してきたJR貨物の電気機関車と、新型車両の姿を写真で紹介する企画展「電気機関車新時代へ」が、北九州市門司区の九州鉄道記念館で開かれている。同館によると、旧国鉄時代に製造された電気機関車「ED76形」と「EF81形」は今年3月のダイヤ改正で運用を終え、現在は新しい機関車「EH500形」（愛称・金太郎）と「EF510形」（レッドサンダー）が走行している。会場では、海水による腐食防止のために車両