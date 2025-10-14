お茶どころとして知られる長崎県東彼杵町の魅力をPRするアンテナショップ「東そのぎSA（サービスエリア）」が、福岡市東区の複合商業施設「ガーデンズ千早」で開かれている。11月3日まで（水、木曜は定休）。各地の特産品も発信する高速道路のSAをイメージした取り組みの今年第2弾。同町特産の「長崎そのぎ茶」は2017年以降、全国茶品評会の「蒸し製玉緑茶部門」で最高賞の農林水産大臣賞を5回受賞している。アンテナショッ