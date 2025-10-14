ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が13日、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）前最後の実戦を終えた。6日に開幕した秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に4試合出場。ファイナルS開幕を2日後に控え「やってみないと分からないけど、今の段階としてはいいと思う」と手応えを口にした。この日の韓国・斗山戦には「1番DH」でスタメン出場。初回は捕邪飛、二回は中飛に倒れ予定通り2打席で交代