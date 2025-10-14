広島は１３日、マツダスタジアムでスカウト会議を開き、２３日のドラフト会議で創価大・立石正広内野手（２１）を１位指名すると公表した。競合必至のスター候補だが、「一番高い評価をした選手で行く」という球団方針は揺らがず、１２球団最速公表に踏み切った。実力と将来性を兼ね備えた至宝をクジ引き覚悟で指名する。スカウト会議を終えた田村スカウト部長は「創価大学・立石選手をカープは１位で行きたいと思います」と力