14日未明、愛知県豊橋市のコンビニエンスストアで、店員にナイフのようなものを突きつけた男が現金を奪って逃走し、警察が強盗事件として捜査しています。警察によりますと、14日午前3時ごろ、豊橋市神野新田町のファミリーマート豊橋牟呂店で、店に入ってきた男が副店長の男性(49)にナイフのようなものを突き付け「金を出せ」などと脅しました。副店長がレジから現金2万円を出すと男はこれを奪い、さらにレジか