モデルでタレントの益若つばさが１４日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。１３日に４０歳の誕生日を迎えた益若は「３つ発表＆ご報告がありまーす！」と始めて「１．今日１０／１３誕生日を迎えましたー！４０歳になりました！！わーい！！念願の４０代！！魅力しかない！！益々歳を重ねていくのが楽しみです！！！」とつづった。続けて「２．髪の毛変えました！昨日のギャルも今日の私も全部