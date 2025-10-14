NY原油先物11 月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.49（+0.59+1.00%） ニューヨーク原油は反発。 底割れで下げ幅が大きくなった１０日の急落に対する修正高。その急落の主因となっていたトランプ米大統領の中国に対する強硬姿勢がトーンダウンするなか、１７日に開 催予定の米ウクライナ首脳会談で、巡航ミサイル「トマホーク」の供与が協議されるとの観測で、今後もロシアの石油施設攻撃が続きさら