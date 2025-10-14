日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が１３日、エスコンで行われた全体練習に参加し、１５日に開幕するＣＳ最終ステージ（Ｓ）のソフトバンク戦（みずほペイペイ）でシリーズ男になると誓った。オリックスとのＣＳ第１Ｓでは１２日の第２戦で２点三塁打を放つなど、２年連続の最終Ｓ進出に貢献した。ソフトバンクに３連敗で敗退した昨季は、３試合で１３打数２安打１打点、打率１割５分４厘で第３戦では決勝点につながる失策を