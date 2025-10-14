落ち着ける、安らぐ、何とも言えない不思議さ……。さまざまな言葉で表現される「赤ちゃんの頭の匂い」を再現した香水が、抽選販売となるほどの人気を博している。開発・販売を手がけるのは、神戸大学発のベンチャー企業「センツフェス」（兵庫県宝塚市）。同社代表は「赤ちゃんが匂いで母親や周りとコミュニケーションを取っている可能性を考え、研究開発を進めてきた」と話す。【写真】「赤ちゃんの頭の匂いの香水」実物と、そ