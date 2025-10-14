◆学生３大駅伝開幕戦出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）前回６位の早大は２時間９分５０秒で国学院大と３８秒差の２位と躍進した。２０１１年大会で３位に入って以来、１４年ぶりに表彰台に立った。主将の山口智規（４年）が、２区（５・８キロ）で驚異の９人抜きで区間賞を獲得し、チームを勢いづけた。出場５度目の創価大が昨年の４位を上回り、過去最