◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日午前９時８分開始予定）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。いよいよリーグ王者をかけた戦いがスタートする。ドジャースは西地区優勝を果た