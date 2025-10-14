10月14日（火）の「相席食堂」は、千鳥が“ちょっと待てぃ”ボタンを押す必要なし！？ 洗練された独自のテクニックで芸能界を渡り歩く芸能人が相席旅に出る「ロケテクニック相席」を放送する。 ©ABCテレビ 三重県四日市市にやって来たのは、ずんの飯尾和樹。ロケの達人といっても過言ではない飯尾が、三重の経済を支える一大産業都市の四日市を散策する。 ©ABCテレビ 街ブラで出会った美容院のオーナー