1982（昭和57）年に発売され、大ヒットした「ヤッター！めん」。フタの裏にくじが付いている（筆者撮影）【画像を見る】「ヤッター！めん」に「うんちくんグミ」、唇型の「チュッチュグミ」ジャック製菓の楽しい駄菓子はこんな感じ原材料費は高騰、1個の利益はわずか数円、消費税導入で駄菓子屋は7割減。取引先の夜逃げで1500万円が吹き飛んだ――。それでも年間約3500万個、ある駄菓子を作り続ける町工場がある。 東大阪市にある