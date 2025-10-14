ムーアスレッドの科創板への上場申請は3カ月弱という異例のスピードで承認された。写真は同社製のAIコンピューティングボード（ムーアスレッドのウェブサイトより）【写真】ムーアスレッドは多数のAI半導体を束ねる技術によりコンピューティング能力を高めている。AI（人工知能）半導体の開発を手がける中国のスタートアップ企業の摩爾線程智能科技（ムーアスレッド）が、中国本土の株式市場への上場を異例の早さで認められたこと