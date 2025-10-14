72歳の挑戦は、ただの「思い出作り」ではなかった。登山家・辰野 勇氏が50年ぶりにマッターホルンに挑んだ舞台裏には、アクシデントの連続のなかでも折れなかった「頂き」を目指す強い意志があったという。※本稿は、辰野 勇『自然に生きる 不要なものは何ひとつ持たない』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。50年ぶり72歳で挑戦したアルプスの女王・マッターホルン1969年にアイガー北壁とマッターホルン北壁を登って