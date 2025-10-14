◇第37回出雲駅伝(13日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前 6 区間:45.1キロ)國學院大學が大会連覇を達成。4区で区間新記録の活躍を見せた辻原輝選手が仲間への思いを語りました。3区で野中恒亨選手が留学生ランナーの集団で、激走をみせ順位を上げると、その勢いを加速させるように辻原選手が区間新記録でトップに浮上。区間賞のインタビューに応じた辻原選手は「今年のチームも、僕も前評判が低かったと思う。僕自身もずっとうま