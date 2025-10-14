「新馬戦」（１３日、京都）姉に１９年阪神ＪＦ覇者レシステンシアを持つ良血馬が鮮やかなデビューＶ。３番人気のバルセシート（牡２歳、父キズナ、母マラコスタムブラダ、栗東・松下）が中団外から鋭く伸び、並ぶ間もなくかわし去った。北村友は「調教の感じでは良い意味で遊びがあり、悪い意味で集中力がありませんでしたが、直線でスイッチがオンになってくれました。いい走りを見せてくれてよかったです」と安どの表情。