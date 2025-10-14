「プラタナス賞」（１３日、東京）出遅れても何のその。テイエムキハク（牡２歳、美浦・伊藤圭）がデビュー２連勝を飾った。スタートで２馬身ほど出負けしたが、３角手前から前に取り付くと、直線は追いだしを待つ余裕も。最後は手応え通りに抜け出し、２着に１馬身差をつけた。丹内は「前半は砂をかぶせて勉強させた。強かったね」と汗を拭う。伊藤圭師は「上がりがいいよね。この競馬なら距離が延びても大丈夫」と評価して