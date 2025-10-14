「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）５番人気のオフトレイルが鮮やかに差し切って重賞２勝目。ダッシュがつかず後方からの競馬となったが、最後の直線で馬群を突き抜けた。１分１８秒９はコースレコード。２着には１２番人気のワイドラトゥール、３着には４番人気のランスオブカオスが入り、３連単は１６万円超えの高配当となった。１番人気のワールズエンドは８着だった。まさに豪脚一閃（いっせん）−。オフトレイルがゴー