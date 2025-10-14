「新馬戦」（１３日、京都）先行した５番人気のジャスティンビスタ（牡２歳、父サートゥルナーリア、母ペブルガーデン、栗東・吉岡）が直線入り口で先頭に立ち、後続の追い上げを退けた。北村友は「返し馬の感じではまだ良くなる余地を残していたけど、レースに行ってからはしっかりと走れたし、今の状態で勝てたのは大きい。使った上積みは見込めます」と次戦に期待を寄せた。吉岡師も「調教ではやんちゃで粗削りだけどレー