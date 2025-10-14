「新馬戦」（１３日、東京）３番人気ノーザンタイタン（牝２歳、父モーリス、母オーサムウインド、美浦・中舘）がゴール前の競り合いを制して初陣Ｖを飾った。道中は好位追走。直線では内から抜け出し、最後は後続の追い上げを首差しのいだ。中舘師は「上手に乗ってくれた。これ以上ない競馬だった」と、横山武のエスコートを称賛。次走は未定だが、「手前ばかり変えたり、前のめりで走ったりとまだ課題がある。これから一つ