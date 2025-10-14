リミッター解除で日本シリーズ進出を目指す。ソフトバンクの倉野投手コーチがCSの戦いを前にして「短期決戦は短期決戦の戦い方がある。ホークスは3勝しないといけないし、相手に4勝されたら終わりですから。最後、振り絞ってもらう時期に来ていると思っています」と話した。シーズン中はほぼなかった3連投もありそうだ。