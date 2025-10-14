俳優の唐沢寿明（62）がこのほど、テレビ東京の主演ドラマ「コーチ」（17日スタート、金曜後9・00）の都内で行われた制作発表会見に出席した。2日に妻で女優の山口智子（60）と35年近く所属した大手芸能事務所「研音」を年内いっぱいで退所し、来年1月から新会社を設立すると発表して以降、初の公の場。ドラマでは伸び悩む若手刑事をコーチするさえない警察官を演じる。主人公からコーチしてもらいたいことを問われると「余