「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）牝馬３冠レースの最終戦。最有力候補となるのがオークス馬のカムニャックだ。前哨戦のローズＳでは他馬と接触しながらも強さを見せつけて完勝し、フローラＳから３連勝を達成。ひと夏越して心も体も成長しており、調整も順調に進んでいる。さらにデータ班からの推奨馬もカムニャック。牝馬２冠制覇に死角はない。▼傾向（過去１０年）３歳牝馬ラスト１冠。京都競馬場の改修工事に伴い、２