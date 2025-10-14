「新馬戦」（１３日、東京）中団に構えた９番人気のスタニングレディ（牝２歳、父ベンバトル、母フォクシーレディ、美浦・高木）が差し切り勝ちを収めた。進路があいたのは残り１Ｆ地点辺りで、一瞬で馬群を割って抜け出すと、激しいたたき合いでも末脚は鈍らなかった。津村は「癖のない馬で、競馬もうまそうと思った。少し進まないくらいで、思った通りのいい競馬。勝負根性もあるし、距離はもう少し延びても大丈夫です」と