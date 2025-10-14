テレビ朝日は14日、26年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪の中継種目を発表した。日本選手の活躍が見込まれる種目などを放送する。中継は2月6日までの17日間。坂本花織をはじめ、三浦璃来、木原龍一組の“りくりゅう”ペアら「チーム日本」による悲願の団体戦金メダル獲得が期待される大会初日のフィギュアスケートチームイベント、24年ぶりの日本勢メダル獲得を目指す同11日の女子モーグル予選・決勝などを放送する